Суд приговорил члена ИГ из Ингушетии к 9 годам колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) из Ингушетии Абдул-Малика Албакчиева к девяти годам колонии общего режима, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.

Она рассказала, что согласно данным следствия Албакчиев с февраля по март 2015 года был в Сирии и действовал там в рядах ИГ. 13 марта того же года он вернулся в Россию, где его задержали сотрудники правоохранительных органов. Пресс-секретарь суда отметила, что у мужчины нашли самодельную бомбу.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), а также по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Сам Албакчиев свою вину не признает.

В июле Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы уроженца Таджикистана Азизхуджи Солиева. Его признали ​виновным в содействии терроризму, незаконном хранении боеприпасов и возбуждении ненависти. По данным следствия, Солиев дважды склонял земляков к участию в деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».