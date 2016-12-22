СК начал проверку из-за аварийной посадки гидросамолета на Байкале

Гидросамолет совершил аварийную посадку на воду на озере Байкал. По факту произошедшего в Следственном комитете начали проверку, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления СК на транспорте.

Инцидент произошел в понедельник, 13 августа, около 20:00 по местному времени (15:00 мск). Самолет Twin Bee 2335G ударился о воду, повредил поплавок и в результате утонул в Байкале. На его борту был только пилот, он не пострадал и сам покинул самолет.

На место происшествия отправили следственную группу, которая будет устанавливать обстоятельства инцидента. Следователи опрашивают пилота, сообщается на странице СК в Twitter.