Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные

Участок Филевской линии Московского метрополитена будет закрыт из-за ремонта в выходные, 18 и 19 августа, сообщается на сайте метро Москвы.

Поезда не будут ходить между станциями «Киевская» и «Кунцевская», также для пассажиров будут закрыты «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Филевская линия вернется к обычному режиму работы в 5:30 мск в понедельник 20 августа.

«Во время закрытия участка линии будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2», — сообщили в метрополитене. Так, КМ1 будет следовать от «Киевской» до «Кунцевской» с остановками у станций ​«Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», а КМ2 — между «Багратионовской» и станцией «Фили». Автобусы будут ходить по этим маршрутам с 5:00 утра до 2:00 ночи.

Отмечается, что в выходные на данном участке Филевской линии будут обновлять путевую инфраструктуру, ставить шумозащитные экраны, а также вести другие строительные работы в вестибюлях и на платформах закрытых станций. «Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно», — добавили в метрополитене.