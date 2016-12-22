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Экс-управделами губернатора Алтайского края арестовали за взятку
Общество, 09:33
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Экс-управделами губернатора Алтайского края арестовали за взятку

Бывшего главу управления делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова арестовали по обвинению в получении взятки на сумму 2,7 млн руб. от директора коммерческой компании. Об этом сообщает Следственный комитет России на своей странице в Twitter.

«При заключении госконтрактов он получил от директора коммерческой компании имущество и услуги на 2,7 млн руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме Белобородова провели обыск.

На сайте регионального управления СК отмечается, что речь идет о контрактах на выполнение работ на сумму свыше 94 млн руб., которые заключили в период с 2013 по 2016 год. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Кроме того, по данным следствия, в 2017 году Белобородов незаконно приобрел автомобили на 18 млн руб. за счет бюджетных средств, что стало основанием для возбуждения дела по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). После этого он был отстранен от своей должности.

«В ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство, а бывшему чиновнику предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства.

Теги: Алтайский край , Чиновник , взятка
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