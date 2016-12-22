Финансовый директор Netflix ушел в отставку

Финансовый директор американской компании Netflix, которая занимается производством фильмов и сериалов, объявил об уходе с занимаемой им должности. Публикация об этом размещена на сайте Netflix.

В своем заявлении Дэвид Уэллс отметил, что в настоящее время финансовое состояние компании оценивается положительно. Кроме того, он добавил, что у Netflix имеются «захватывающие» планы роста, поэтому компании будет легко найти нового человека на эту должность.

«В следующей главе своей жизни я намерен больше сосредоточиться на благотворительности», — рассказал Уэллс.

По его словам, он провел прекрасные 14 лет в Netflix и гордится всем тем, чего совместно добился с компанией.

Дэвид Уэллс присоединился к Netflix в 2004 году. Спустя шесть лет он был назначен на должность финансового директора.