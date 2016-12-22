Жириновский предложил новое название для ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что хочет зарегистрировать третье название партии как «Легендарная державная партия России». Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас мы даем еще одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру. Потому что мы действительно легендарная», — сказал политик.

Другими зарегистрированными названиями являются ЛДПР и Либерально-демократическая партия России. Все они имеют юридическую силу. Жириновский отметил, что употребляемый сегодня политический лексикон является остатком советского времени, поэтому его необходимо обновлять.

В июле Жириновский заявил, что намерен включить в название ЛДПР определение «монархическая фракция». Политик предлагал, чтобы в зале заседаний Госдумы звучал гимн «Боже, царя храни!».