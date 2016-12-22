В Санкт-Петербурге умер дирижер Лео Корхин

Лео Корхин (Фото: Ольга Корхина / YouTube)

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств, дирижер Лео Корхин. Об этом сообщается на сайте городского комитета по культуре.

«Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей культуру Санкт-Петербурга, и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Лео Вениаминовича Корхина», — говорится в сообщении.

В сообщении комитета отмечается, что Корхин был известен как «выдающийся профессионал» и человек, преданный своему делу. Он умер 11 августа.

Корхин родился в 1929 году в Киеве и принимал участие в Великой Отечественной войне. После войны он учился в киевской музыкальной школе, а затем в Киевской консерватории на оркестровом факультете. Еще будучи студентом, с 1944 года он устроился дирижером в Государственный симфонический оркестр УССР в Киеве.

После окончания консерватории Корхин уехал в Донецк, где три года работал в местном оркестре. В 1954 переехал в Ленинград, где дирижировал оркестром Ленинградской филармонии.

Лео Корхин участвовал в записи музыки к таким фильмам, как «Белое солнце пустыни» и «Женя, Женечка и «Катюша». Помимо фильмов он работал над записью музыкального сопровождения к радио- и телепостановкам. Корхин более 50 лет был худруком Петербургского балета на льду. С 1999 года он также был доцентом кафедры музыкального искусства эстрады в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.