В Москве начало августа стало самым засушливым за 70 лет

В первой половине августа в Москве выпало рекордно малое количество осадков, сообщают «Метеоновости».

С начала августа в столице выпало всего 4 мм осадков, впервые в истории метеонаблюдений с 1948 года. Синоптики отметили, что даже в самом жарком 2010 году за первые две недели августа выпало 17,5 мм осадков. При этом на первом месте оказался август 1938 года, когда за полмесяца выпало менее 1 мм дождей.

По данным агентства, в ближайшее время ситуация изменится, в середине недели ожидаются кратковременные дожди.

«Выпало 6% осадков, хотя прошло уже полмесяца, что, конечно, ненормально. Кроме того, температура превышает норму на три градуса, в итоге август сейчас теплый и засушливый», — рассказал РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ситуация с осадками во второй половине месяца выправится, но незначительно.

Специалист центра «Фобос» рассказал, что 15 августа вечером пройдут ливневые дожди, выпадет до 25–30 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Однако, по словам Тишковца, в конце августа осадки все равно не превысят 60–80% месячной нормы.