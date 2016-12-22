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Минэкономразвития предложило отказаться от бумажных лицензий для бизнеса
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Минэкономразвития предложило отказаться от бумажных лицензий для бизнеса
Экономика, 17:40
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Минэкономразвития предложило отказаться от бумажных лицензий для бизнеса

Минэкономразвития внесло в правительство пакет законопроектов об отказе от бумажных лицензий для предпринимателей. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Вместо бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в соответствующий реестр», — говорится в сообщении.

При этом информацию в реестре лицензий планируют сделать открытой и общедоступной, а выписки из него в электронном виде — бесплатными. Как отмечается в сообщении министерства, подобная практика уже существует при предоставлении отдельных услуг в Росреестре, Федеральной налоговой службе и Росаккредитации и других ведомствах.

Минэкономразвития работает над распространением данного принципа по поручению президента.

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«В итоге мы должны получить принципиально иное качество оказания государственных услуг, повышение скорости их предоставления и сокращение государственных расходов», — приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития Саввы Шипова.

По данным Минэкономразвития, в 2017 году было рассмотрено 234 тыс. заявлений на предоставление услуг по лицензированию. При этом только 7 тыс. документов выдали в электронном виде.

Поправки в закон о лицензировании бизнеса министерство подготовило еще в середине мая. Данную инициативу объяснили ростом бумажного документооборота, в связи с чем затягиваются деловые процессы и растут издержки.

Теги: Минэкономразвития , лицензии , законопроект
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