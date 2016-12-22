Жителя Орла осудили за оправдывающие ИГ комментарии во «ВКонтакте»

В Орле Московский окружной военный суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима за комментарии во «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Орловской области.

По данным прокуратуры, в комментариях мужчины в социальной сети содержались признаки оправдания «Исламского государства» (организация запрещена в России), а также «религиоведческие признаки оправдания терроризма».

Жителя Орла признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет).

Также обвиняемому запретили заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трех лет.

Ранее руководство «ВКонтакте» выступило против необоснованного преследования за публикации в интернете. Управляющий директор соцсети Андрей Рогозов заявил, что правоохранительные органы часто не могут отличить шутку от преступления, а репост от публикации. В связи с этим «ВКонтакте» планирует ограничить доступ посторонних лиц к материалам пользователей. Например, соцсеть намерена закрыть отображение тех, кто сделал репост записи, оставив только ее авторов.