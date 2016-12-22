Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Басс

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Чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?» и участник одноименного интеллектуального телешоу Михаил Басс умер 12 августа. Об этом РБК сообщил магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

«Я сам узнал об этом вчера поздно ночью от его близкого друга. У Михаила была лимфома», — сказал Друзь. Он добавил, что пытается связаться с его родственниками, но пока безрезультатно.

Басс родился в 1970 году. Окончил Ленинградский политехнический институт. Дебютировал в телевизионной версии «Что? Где? Когда?» в 1990 году. Впоследствии стал одним из наиболее известных членов команды Алексея Блинова, обладал титулом «Бессмертного члена клуба». В составе команды Александра Друзя победил в 2002 году на чемпионате мира по спортивной версии игры.