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В Польше на больничный из-за усталости ушел целый полицейский участок
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В Польше на больничный из-за усталости ушел целый полицейский участок
Общество, 11:57
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В Польше на больничный из-за усталости ушел целый полицейский участок

Нехватка сотрудников полиции в Западно-Поморском воеводстве Польши привела к тому, что полицейские начали массово покидать рабочие места из-за переутомления, сообщает Независимый самоуправляющийся профсоюз полицейских (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, NSZZP). По его данным, в отдельных случаях без сотрудников остаются целые участки. В частности, на больничный ушли сразу все полицейские участка на одной из железнодорожных станций в крупнейшем городе воеводства Щецин, а также все сотрудники отдела расследований в городке Камень-Поморски. Кроме того, по медицинским причинам рабочие места покинули 70% полицейских с участка в щецинском районе Небушево.

Глава правления NSZZP Рафал Янковски заверил, что речь идет не об акции протеста, так как полицейские по закону не имеют права участвовать в забастовках. Проблема, по словам Янковски, в том, что в летний период полицейские вынуждены выполнять обязанности ушедших в отпуска коллег, что в условиях недокомплекта личного состава ведет к значительной переработке и переутомлению.

​«Человеческая выносливость имеет свои пределы», — сказал Янковски в интервью порталу Onet.pl.

По словам представителя NSZZP, полицейских не хватает во всей Польше, однако в Западном Поморье ситуация сложилась особенно тяжелая, недокомплект личного состава здесь превышает 10%. В том числе и из-за близости с Германией, где можно найти лучше оплачиваемую и менее тяжелую работу.

«Если не исправить ситуацию, таких случаев будет все больше и больше», — сказал Янковски.

Теги: Польша , полицейский участок
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