МЧС отправило вертолет для спасения застрявших в горах на Алтае туристов

МЧС направило в Республику Алтай вертолет для оказания помощи туристам, которые застряли на горной вершине в Усть-Коксинском районе, говорится в сообщении регионального управления МЧС. В то же время спасатели пока не знают, удастся ли спасти их в ближайшее время.
Начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко отметил, что несмотря на подключение вертолета к спасению туристов, ситуация остается сложной. Сложность представляют погодные условия в горах и рельеф местности. «В районе, где планируется спасательная операция, низкая облачность. Ждем прибытия вертолета и разрешения на вылет. Вылет в горы возможен только по погодным условиям. В горах вертолет сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты еще более 2 тыс. м», — заявил он. Овсиенко добавил, что маршрут, по которому пошли туристы, считается одним из самых сложных на Алтае.
Синоптики отмечают, что в горах в зоне спасательной операции после прекращения ветра установился туман.
О группе туристов, застрявшей на вершине Ак-Кем, стало известно накануне. Четверо туристов находятся на высоте 4,1 тыс. м. Накануне приступить к их спасению не позволили сильный ветер и дождь, переходящий в снег. Они оказались в бедственном положении, после того как ветер унес их палатку с вещами и снаряжением, из-за чего они не смогли спуститься с вершины самостоятельно.