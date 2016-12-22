Не менее 27 человек пострадали в ДТП с экскурсионным трактором в Германии

В Германии перевернулся экскурсионный трактор с прицепом, в котором находились пассажиры, в результате чего пострадали по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел рядом с городом Лидербах в федеральной земле Гессен. Экскурсионный трактор катал туристов по кукурузному полю, однако на крутом повороте водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось.
В результате дорожно-транспортного происшествия не менее 27 человек пострадали, почти половина из них — дети. Шестеро получили тяжелые травмы.
По словам организаторов экскурсии, поездка на тракторе по «кукурузному лабиринту» схожа с американскими горками. В прошлом году, как отметили организаторы, этот аттракцион посетили 20 тыс. человек.