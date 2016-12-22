Основатель группы «Парк Горького» сообщил об инсульте у Николая Носкова

Российский рок-музыкант, основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов в программе «Абонент доступен» на радиостанции Baltkom рассказал о том, что Заслуженный артист России Николай Носков перенес инсульт.

Отвечая на вопрос одного из слушателей радиостанции о том, в каких отношениях Белов находится с Носковым после его ухода из группы, сказал, что Носков «сейчас очень болен», так как он пережил инсульт.

«Понимаете, что такое пережить инсульт?» — спросил в ответ Белов.

Он добавил, что в настоящее время близкие и друзья Носкова просят всех молиться о его здоровье. «Будем стараться делать все, чтобы врачи сумели как-то его поставить на ноги», — добавил Белов.

В марте 2017 года Николай Носков в тяжелом состоянии поступил в клинический госпиталь «Лапино», где он проходил курс интенсивной терапии из-за тромба в шейном отделе. При этом его пресс-атташе Юлия Сажина в разговоре с РБК опровергла информацию о том, что Носков был подключен к аппарату жизнеобеспечения. «Нет, это не правда. Врач только что звонил и сказал, что состояние пациента оценивается как стабильное. Врач сообщил, что по результатам анализов Носков идет на поправку», — отметила тогда Сажина.​

Николай Носков пел в группе «Парк Горького» с 1987 года по 1990 год. Также он выступал на некоторых концертах группы в 1999 и 2012 годах. В составе «Парка Горького» Носков принял участие в записи первого альбома коллектива.