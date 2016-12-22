Умер народный артист России Анатолий Узденский

Народный артист России, актер театра «Современник» Анатолий Узденский умер на 67-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

Как отмечается, он умер в Новосибирске, куда поехал в отпуск. Прощание и похороны актера пройдут в Москве.

Узденский окончил Новосибирское театральное училище. Затем работал новосибирском драматическом театре «Старый дом» и петербургском Театре на Литейном.

В «Современнике» он играл на протяжении 13 лет. Узденский участвовал в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М.Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы» и «Три сестры». Кроме того, Узденский снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе «Ментовские войны» и «Каменская-6».