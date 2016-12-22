В Петербурге обокрали мать Ольги Бузовой

В Санкт-Петербурге неизвестный обокрал квартиру матери телеведущей Ольги Бузовой Ирины на сумму около 6 млн руб. Об этом сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

Ранее об ограблении написали «Фонтанка» и Super.ru. Как рассказала Super.ru сама Бузова, ее мама при ограблении не пострадала. Телеведущая сообщила, что о произошедшем она узнала от своей матери. Она рассказала Бузовой, что грабители украли «все самые ценные и памятные для нее вещи», а именно несколько пар часов, деньги наличными, подарки от нее и ее сестры. Телеведущая заявила, что всего было украдено вещей на сумму более 6 млн руб.

Как сообщается на сайте управления МВД по Санкт-Петербургу, в субботу, 11 августа, произошло ограбление у 58-летней врача-стоматолога, которая живет на набережной реки Карповки. В сообщении отмечается, что из квартиры были похищены деньги, ювелирные украшения и несколько часов. Сумма ущерба, по данным ведомства, составила 6,2 млн руб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.



Как сообщает «Фонтанка», квартира матери Бузовой находится в доме на набережной Карповки на пятом этаже и там никого не было с вечера 10 августа до полудня 11 августа. По данным портала, окно было открыто. Вор забрался туда по карнизу.