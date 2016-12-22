Во Франции неизвестный протаранил двери мечети

Во Франции, в городе Лилль, неизвестный протаранил дверь мечети, а затем скрылся. Об это рассказали в местной префектуре, сообщает France 3.



Как отмечается в сообщении, речь идет о мечети аль-Вифак. В результате произошедшего, никто не пострадал. Полиция на данный момент ищет подозреваемого.

France 3 отмечает, что водитель управлял машиной Mercedes, и полиция установила его личность. По данным портала, он из страны Магриба и был ранее судим. Его мотивы неизвестны.

Издание Le Figaro опубликовало видео и фото очевидцев, размещенных в Twitter с места инцидента. На кадрах виден автомобиль, который стоит внутри мечети.

На фото запечатлен и сам автомобиль, и одна из дверей, которая лежит на полу. На одной из фотографий видно, что водительская дверь открыта.