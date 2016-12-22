В Крыму в двух ДТП погиб человек и пострадали дети

В Крыму, на феодоссийской трассе, произошло два ДТП, в которых погиб один человек, еще 14 получили телесные повреждения. Среди пострадавших были четверо детей, передает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
По данным издания, первая авария произошла около 05:30 на дороге Симферополь — Феодосия. Недалеко от поселка Насыпное столкнулись три автомобиля. Как уточнили в ведомстве, виновником ДТП был водитель Mitsubishi, который выехал на встречную полосу. В аварии пострадали восемь человек, включая двух детей.
Второе ДТП с участием двух автомобилей произошло спустя час на дороге Феодосия — Керчь, в районе поселка Приморский.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Chery», — сообщили в региональном МВД.
Пассажир Geely погиб, другой был ранен. В автомобиле Chery пострадали пять человек, в том числе двое детей.