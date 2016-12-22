Шойгу назвал темпы роста продаж российского оружия в последние три года

Продажи российского вооружения росли приблизительно на 11% ежегодно в последние три года, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр обороны Сергей Шойгу.

«За последние три года каждый год прирост [составляет] примерно 11% по продаже российского оружия», — сказал министр.

Причину такого роста продаж Шойгу назвать не смог.

В то же время год назад, в июле 2017 года, в ежегодном докладе «Глобальная торговля оружием» британского военно-аналитического издания Jane’s (группа IHS Markit) сообщалось, что за 2016 год продажи российского оружия в 2016 году сократились на 9%, и лишь в 2017 году впервые за пять лет показали рост.





