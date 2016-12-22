Бывший премьер-министр Крыма рассказал об ограблении с избиением

В Крыму в частном доме избили и ограбили бывшего крымского премьер-министра Анатолия Франчука. Об этом он рассказал Крымскому информационному агентству.



По его словам, в его дом около двух часов ночи ворвались примерно три человека, но сколько было точно, в темноте он не сумел разглядеть и предположил, что нападавших было больше. Они связали ему руки и ноги, а затем избили. Бывший крымский премьер сказал, что затем на тряпку вылили «какую-то жидкость», положили ему на лицо, после чего он потерял сознание.



Франчук отметил, что во время своих действий нападавшие не разговаривали, а единственная фраза, которую он услышал, была, что они хотят отдохнуть и им нужны деньги. Он сказал, что грабители ушли, оставив его связанным, а когда он звал на помощь, его никто не слышал, а телефон был выброшен далеко. Франчука нашел утром водитель, который пришел на работу.



Бывший премьер-министр Крыма заметил, что грабители вырезали окно, чтобы проникнуть в дом, разрезали три сейфа и вытрясли все из шкафов. Он сказал, что из сейфов было украдено около 1 млн руб., $137 тыс. и «много золота», которое принадлежало его жене, умершей пять лет назад.



Франчук отметил, что обратился в больницу и написал заявление в полицию. На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов.



Франчук был главой крымского правительства с 1994 по 1996 год, а с 1995 по 2006 год — народным депутатом Верховной рады. Кроме того, с апреля по октябрь 1994 года он занимал должность министра по управлению государственными предприятиями Крыма. С 1997 по 1998 год он был председателем Совета министров Крыма, а затем с 2000 по 2007 год — председателем наблюдательного совета АО «Крымгаз».