Глава японской делегации заявил о желании рассказать правду о Крыме

Глава прибывшей в Крым японской делегации и председатель неправительственной организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура поставил перед собой задачу рассказать гражданам Японии правду о событиях на Крымском полуострове. Об этом он заявил во время встречи с властями Ялты, передает «РИА Новости».



По его словам, в Японии результаты референдума в Крыму, который прошел в 2014 году и на котором большинство крымчан проголосовали за вхождение полуострова в состав России, в Токио «трактуется несколько в ином ключе». Кимура отметил, что задача японской делегации — донести до общественности своей страны «правду о сути происходящих событий в Крыму». Он добавил, что жители Крыма «единодушно выразили свое стремление вернуться в состав России».



Глава японской делегации отметил, что он прибыл в Крым, потому что хотел получить объективную информацию о прошедшем на полуострове плебисците. Он также заявил, что приехал на К​рымский полуостров по приглашению городских властей.

Кимура рассказал, что это его десятый визит в Крым, и Ялта на его родине — «широко известный» город. Он отметил, что в состав японской делегации входят также японские музыканты. Кимура добавил, что речь идет об исполнителе этнической японской музыки на бамбуковой флейте и музыканте, который «олицетворяет современную японскую музыку, известнейшем рок-исполнителе». О ком именно идет речь, глава делегации не уточнил. Музыканты выступят на праздничном концерте, который состоится в субботу 11 августа, посвященном Дню города.



На Украине считают Крым своей территорией и не признают итогов референдума. Кроме того, по украинскому законодательству въезд на территорию полуострова должен быть осуществлен через украинскую границу. Против тех, кто нарушает этот порядок, в Киеве заводят уголовные дела. Так, в феврале украинская прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины, предусматривает ограничение либо лишение свободы сроком до трех лет) в отношении членов немецкой партии «Альтернатива для Германии», которые посетили Крым.