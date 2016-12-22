Глава Минобороны Грузии назвал «неприемлемыми» учения в Южной Осетии

Министр обороны Грузии Леван Изория назвал «неприемлемыми» военные учения в Южной Осетии при участии российских военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, учения в Южной Осетии «абсолютно неприемлемы», так как их проведение противоречит международным нормам и стандартам. При этом Изория заявил, что учения Noble Partner 2018 («Достойный партнер 2018»), которые проходят в Грузии при участии военнослужащих НАТО, «проводятся в абсолютном соответствии с международными нормами» и направлены на «укрепление дружбы с партнерами, соседями и обеспечение мира и безопасности для населения и региона».

10 августа МИД Южной Осетии опубликовал заявление, в котором говорилось об обеспокоенности в связи с учениями НАТО. Согласно заявлению ведомства учения являются демонстрацией «взятого Североатлантическим альянсом провокационного курса на безоговорочную поддержку реваншистской политики Грузии».

Учения «Достойный партнер 2018» начались в Грузии 1 августа. В них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран, включая Грузию, США, Германию, Великобритании, Украину, Армению и другие страны.

В Южной Осетии проходят совместные учения подразделений Вооруженных сил республики и России.