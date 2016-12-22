Во Внуково прокомментировали сообщения об ударе молнии в самолет

Пресс-служба аэропорта Внуково не подтвердила РБК сообщение про удар молнии в самолет с российскими туристами.
«Мы уточнили в службах аэропорта, у нас такой информации нет», — ответили в пресс-службе.
О том, что во Внуково в пассажирский самолет Boeing 737 попала молния, сообщал источник агентства «Интерфакс» в службах аэропорта. По его словам, борт летел в Москву из болгарского города Бургаса, и на его борту были российские туристы. Собеседник агентства не уточнил, какой авиакомпании принадлежит борт.
По данным онлайн-табло Внуково, рейсы в аэропорт из Бургаса выполняет Bul Air. РБК направил запрос в авиакомпанию.
Источник «Интерфакса» сказал, что после посадки самолета авиатехники обнаружили следы, которые молния оставила на его крыле. Он отметил, что обуглились элементы крыла и заклепки. Собеседник агентства подчеркнул, что после такого удара воздушное судно сможет снова перевозить пассажиров после «тщательной проверки и оценки его дальнейшей безопасной эксплуатации».