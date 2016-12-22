СК задержал дебошира за попытку прорваться в кабину самолета в Хабаровске

В Хабаровске пассажир попытался ворваться в кабину пилотов самолета, следовавшего в Красноярск, возбуждено уголовное дело, рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, сообщается на сайте ведомства.
«Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту хулиганства на борту авиалайнера и противоправных действий в отношении сотрудников полиции со стороны агрессивного пассажира в Хабаровске», — говорится в сообщении.
В СК рассказали, что инцидент произошел на борту рейса Хабаровск — Красноярск. Перед вылетом самолета мужчина стал вести себя агрессивно и попытался проникнуть в кабину пилотов. Сотрудники правоохранительных органов доставили дебошира в дежурную часть в аэропорту Хабаровска. Там мужчина продолжил агрессивное поведение и стал оскорблять полицейских.
Позже председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в инциденте и дать «принципиально жесткую» оценку действиям дебошира. Следователи после этого стали разыскивать мужнину и обнаружили его в городе Красноярске, где он был задержан. Он будет доставлен в Хабаровск для избрания меры пресечения, говорится в сообщении ведомства.