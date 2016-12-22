В Кургане более ста человек эвакуировали из ТЦ из-за короткого замыкания
Общество, 11:33
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В Кургане более ста человек эвакуировали из ТЦ из-за короткого замыкания
В Кургане 120 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Стрекоза» из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что в торговом центре сработала сигнализация. Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных, открытого горения не было. Причина случившегося устанавливается.
Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС, в результате инцидента пострадавших нет.
В начале июля из торгового центра «Рио» в Москве эвакуировали более тысячи человек из-за задымления. Отмечается, что произошло короткое замыкание, которое устранили до приезда пожарных, возгорания не было.