В Москве двое бывших полицейских получили сроки за незаконное задержание

Двоих бывших полицейских УВД на Московском метрополитене приговорили к колонии за задержание у станции «Таганская» прохожего, попросившего их коллегу не курить. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Отмечается, что Николай Перваков и Алексей Бурулько были признаны виновными в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Обвиняемые признали вину. Перваков приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима, Бурулько — к трем годам и шести месяцам. Также суд на два года лишил их права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 25 августа 2016 года. Полицейские, находясь при исполнении обязанностей, незаконно задержали мужчину, который сделал их коллеге замечание из-за курения в общественном месте. Его поместили в камеру административно задержанных.