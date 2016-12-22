На Украине разбился легкомоторный самолет
Общество, 09:23
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На Украине разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Тернопольской области Украины, пилот воздушного судна погиб, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Там рассказали, что инцидент произошел поздно ночью 10 августа. Самолет разбился рядом с селом Пановцы в Борщевском районе. После падения воздушное судно загорелось, его пилот погиб.
В ведомстве устанавливают причины крушения, на место происшествия выезжали пять сотрудников ГСЧС Украины и одна единица техники. Там не уточнили, какой именно самолет потерпел крушение и сколько человек было на его борту.