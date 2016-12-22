В Бразилии разбился перевозивший губернатора одного из штатов вертолет
Общество, 08:19
0
В Бразилии разбился перевозивший губернатора одного из штатов вертолет
В Бразилии потерпел крушение вертолет, на борту которого находился Пауло Хартунг, губернатор штата Эспириту-Санту, сообщает издание Estadao со ссылкой на пресс-службу политика.
Вертолет разбился при посадке на футбольное поле в городе Домингус-Мартинс, который находится в 40 км от столицы штата Эспириту-Санту. Издание Gazeta Online сообщает, что на борту вертолета было четыре человека — Хартунг, его супруга, а также два пилота. Никто из них не пострадал.
По словам советника губернатора, Хартунг прилетел в Домингус-Мартинс для участия в кинофестивале. Причины инцидента с вертолетом он не уточнил. По факту крушения проводится расследование.