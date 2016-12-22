В Японии семь человек погибли при крушении вертолета в горах

В японской префектуре Гунма разбился вертолет, в котором находилось девять человек. В результате семеро погибли, сообщает NHK.
Телеканал отмечает, что вертолет потерпел крушение в пятницу, 10 августа на горе к северу от Токио. По данным GPS он совершил неожиданный разворот около 9:58 по местному времени (3:58 по мск). Вертолет направлялся на осмотр новой альпинистской тропы на горе.
В субботу полиция нашла последнего члена экипажа. чиновники и представители совета безопасности министерства транспорта направляются на место крушения, чтобы расследовать его причины.
По данным Associated Press, разбился спасательных вертолет Министерства обороны Японии. Он перевозил восемь местных спасателей и два члена экипажа из службы полетного обслуживания. Агентство сообщает, что связь с вертолетом пропала через час после взлета.