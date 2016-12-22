В Краснодарском крае четыре женщины погибли в ДТП

В Краснодарском крае автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Nissan Tiida. В результате погибли четыре женщины, сообщает ГТРК Кубань со ссылкой на ГУ МВД России по краю.
«На месте скончались женщина-водитель и две пассажирки Mitsubishi, а также женщина из автомобиля Nissan», — отмечает телеканал.
В то же время мужчину, находившегося в машине Nissan, доставили в больницу. Как рассказал телеканалу сотрудник полиции, по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Портал «Кубанские новости» отмечает, что авария произошла 10 августа около 22.00 по местному времени (совпадает с московским). ДТП случилось около станицы Елизаветинской. По данным издания, водитель Mitsubishi не справился с управлением.