Sberbank Investments получил акции Михайловского ГОКа в погашение кредита

Sberbank Investments заключил сделку с Михайловским горно-обогатительным комбинатом, получив 10% акций ГОКа в качестве частичного погашения долгов, сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что доля Лебединского ГОКа сократилась до 89,32%. Через него USM Holdings Алишера Усманова контролирует Михайловский ГОК.

Полученные от сделки средства пойдут на частичное погашение долга Михайловского ГОКа перед Сбербанком. Как передает «Интерфакс», представитель «Металлоинвеста» рассказал, что сделку совершили в в соответствии со стратегией оптимизации портфеля заимствований.

Представитель Сбербанка подтвердил «Ведомостям», что она была заключена на рыночных условиях. Издание отмечает, что 100% акций «Металлоинвеста» принадлежат USM Holdings.

В ноябре 2016 года Усманов вместе с другими акционерами «Металлоинвест» перевел все акции производителя железной руды из офшоров на баланс российской ООО «ЮэСэМ Металлоинвест».