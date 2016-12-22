МТС и «Билайн» отказались от услуги выдачи денег со счета телефона

МТС и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») закрыли услуги по выдаче денег со счета телефона через банкоматы. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, МТС перестал выдавать деньги через банкоматы «МТС банка» и банков-партнеров с 30 июля по «техническим причинам». Как отметил представитель сотового оператора Алексей Меркутов, с развитием цифровых технологий абоненты стали чаще оплачивать покупки через смартфоны и другие гаджеты. В итоге услуга стала неактуальной. Меркутов рассказал, что в 2018 году оборот составлял в среднем 400-500 тыс. руб. в месяц. Впервые услуга по снятию денег со счета телефона появилась у МТС в 2017 году.

Сервис «Деньги Билайн» появился в 2015 году, однако его также закрыли. Представитель «Вымпелкома» рассказал «Ведомостям», что услуга имела ряд ограничений, не позволивших ее увеличить ее масштабы.

По данным независимой исследовательской компании AC&M, которые приводит издание, число клиентов, воспользовавшихся банковскими услугами операторов, превысило 5 млн человек. Однако по оценкам «ТМТ консалтинга», в 2017 году доля финансовых услуг в абонентской базе операторов мобильной связи составило всего 5%.