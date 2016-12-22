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СМИ узнали о задержании владельца компании «Калина ойл» в Воронеже
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СМИ узнали о задержании владельца компании «Калина ойл» в Воронеже
Общество, 20:05
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СМИ узнали о задержании владельца компании «Калина ойл» в Воронеже

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали владельца топливной компании «Калина ойл» Валерия Борисова, сообщает «Коммерсантъ». Воронежское издание «Ё» подтвердило информацию о задержании со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным «Коммерсанта», за сутки до задержания в офисах компании в Воронеже провели обыски по делу о мошенничестве на сумму 25 млн руб. при возврате НДС. Следователи считают, что Борисов и трое руководителей региональных структур «Калина ойл» создали схему фиктивной продажи заправок, после чего обратились в налоговую службу для возмещения им НДС.

Источники «Коммерсанта», знакомые с материалами уголовного дела, заявили, что владелец «Калина ойл» платил сотрудникам компании за их участие в фиктивной схеме.

«Ё» отмечает, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным издания, у «Калина ойл» около 75 заправок в Центральном федеральном округе.

Теги: Воронеж , автозаправки , мошенничество
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