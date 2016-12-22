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В Москве народный художник СССР умер на 100-м году жизни
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В Москве народный художник СССР умер на 100-м году жизни
Общество, 18:43
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В Москве народный художник СССР умер на 100-м году жизни

В Москве в возрасте 99 лет скончался один из старейших народных художников СССР, советский, армянский и российский скульптор, живописец и график Николай Никогосян. Об этом сообщается на сайте Российской академии художеств.

Николай Никогосян (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

О времени и месте похорон художника пока не сообщается.

Никогосян родился 2 декабря 1918 года в армянском селе Шаграр (в настоящее время переименовано в Налбандян), в 1937 году поступил в художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинграде. С 1944 года начал учиться на факультете скульптуры в Московском государственном художественном институте им. В.И.Сурикова. В 1977 году он был удостоен Государственной премии СССР за памятник армянскому поэту Аветику Исаакяну в городе Ленинакан и за скульптурные портреты современников.

Наиболее известными работами Никогосяна являются монументальные скульптуры на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве, скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве, а также множество других памятников и скульптур в Москве и городах Армении.

Произведения Никогосяна хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге, а также других хранилищах в России и за рубежом.

Теги: художник , скульптор
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