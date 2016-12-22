СМИ сообщили о покушении на российского бизнесмена в Бишкеке

В Бишкеке 10 августа была совершена попытка покушения на российского бизнесмена Александра Гайдукова. Под принадлежащим предпринимателю автомобилем Lexus 570 было заложено взрывное устройство, сообщает портала Kaktus.media.
Взрыв произошел во дворе дома, где расположен офис его компании, в районе улиц Исанова и Рыскулова. Бизнесмен не получил серьезных травм.
Полиция Бишкека выясняет обстоятельства взрыва во дворе многоэтажного жилого дома, сообщили РБК в пресс-службе городского ГУВД. «Поступило сообщение на пульт «102» о том, что были слышны громкие хлопки на одной из улиц столицы. На месте происшествия работают следователи, эксперты. Опрашиваются очевидцы произошедшего. Информация проверяется», — пояснил представитель пресс-службы.
При этом в ГУВД Бишкека не смогли подтвердить или опровергнуть факт покушения на российского предпринимателя. «Я сейчас не могу вам сообщить, имеется ли факт покушения или другое. На месте происшествия жертв нет», — добавили в пресс-службе.
По данным СПАРК, Гайдуков является одним из совладельцев компании по производству продуктов «Бишкек-экспо», ЗАО «Кей суппро» по оптовым поставкам товаров и консалтинговой фирмы «НС информ консалтинг». «НС информ консалтинг» зарегистрировано по адресу ул. Исанова, 98А в Бишкеке.
По данным Kaktus.media, это уже второе покушение на бизнесмена. В 2006 году его пытался застрелить неизвестный мужчина. Гайдуков попал в больницу, нападавший скрылся.