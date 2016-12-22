ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,65 65,97 EUR Нал. 77,60 75,91 USD Бирж. 67,04 +0,39 EUR Бирж. 76,83 -0,12 USD ЦБ. 66,29 +2,69 EUR ЦБ. 76,83 +3,00 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6455,00 +109,10 IMOEX 2287,52 -0,96% RTSI 1080,38 -1,54% Brent 71,77 -0,55% DJIA 25509,23 -0,29% Nasdaq 7891,78 +0,04%
Участникам совещания с Медведевым на Камчатке пришлось спать в палатках
Лента новостей
Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 09:42, Партнерский материал ЦБ отозвал лицензию у Инновационного расчетного центра 09:25, Финансы Участникам совещания с Медведевым на Камчатке пришлось спать в палатках 09:19, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 09:11, РБК и Сбербанк Во Франции активисты добились от Twitter отмены 250 пунктов договора 08:55, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 08:32, РБК и Сбербанк Американская сеть Crate & Barrel уйдет из России 08:30, Бизнес В Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертный приговор 08:25, Общество Военная полиция России выставит восемь постов около Голанских высот 07:47, Политика Помещение журнала Forbes займет ретейлер «Утконос» 07:39, Бизнес Медведев поддержал уголовное наказание за увольнение пожилых сотрудников 07:39, Политика Медведев сравнил усиление санкций США с объявлением экономической войны 07:24, Политика Минфин объявил о создании списка «налоговых расходов» государства 07:00, Экономика В МИДе прокомментировали слова США об улучшении поведения через санкции 06:43, Политика The Guardian назвала стоимость расследования «дела Скрипалей» 06:35, Политика В Испании ограбили одного из исполнителей песни Despacito 06:17, Общество Флорида попросила объяснить слова сенатора о взломе избирательной системы 05:46, Политика В посольстве рассказали об обострившемся артрите арестованной Бутиной 05:13, Общество «Коммерсантъ» узнал имя нового главы НПО имени Лавочкина 04:50, Общество В результате удара Израиля по сектору Газа пострадали 18 человек 04:45, Политика В США задержали миллиардера Генри Николаса III 04:18, Бизнес В МЧС рассказали о пострадавших при пожаре в жилом доме в Москве 04:17, Общество В ВМФ рассказали об обнаружении фрегатом «Адмирал Эссен» подлодки США 04:07, Политика В США начали рассматривать дела Сигала и Вайнштейна о домогательствах 03:39, Общество Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попытки переворота 03:39, Политика NYT узнала о готовом итоговом коммюнике НАТО до приезда Трампа на саммит 02:55, Политика В Москве в жилом доме вспыхнул пожар 02:21, Общество Штаб Трампа попросил проголосовать за эмблему космических войск 02:13, Политика
Участникам совещания с Медведевым на Камчатке пришлось спать в палатках
Политика, 09:19
0
Участникам совещания с Медведевым на Камчатке пришлось спать в палатках

На Дальнем Востоке туристическая структура развита слабо, в связи с чем правительство должно принять ряд решений для ее модернизации. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщает «РИА Новости».

«Готовность туристической инфраструктуры, скажем прямо, пока слабая. На Камчатке сейчас пик туристического сезона, и практически все места в гостиницах заполнены», — сказал он.

Медведев отметил, что по данной причине некоторые участники заседания, которые занимались его подготовкой, были вынуждены ночевать в палатках.

Премьер-министр добавил, что высокий интерес туристов к региону — хороший признак, однако ситуация требует от властей дополнительных решений и действий.

В июне стало известно, что Дальний Восток получит свыше 50 млрд руб. на социальное развитие. Средства выделили на ремонт дорог, строительство детских садов, образовательных учреждений, больниц и спортивных комплексов.

Теги: Дмитрий Медведев , совещание , Камчатка , палатки
Главное
Медведев сравнил усиление санкций США с объявлением экономической войны Политика
Материалы по теме
Переселенцам на Дальний Восток предложили увеличить подъемные до ₽1 млн Общество
На Курилах и Камчатке произошли землетрясения магнитудой 5,7 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter