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В Испании ограбили одного из исполнителей песни Despacito
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В Испании ограбили одного из исполнителей песни Despacito
Общество, 06:17
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В Испании ограбили одного из исполнителей песни Despacito

Одного из исполнителей песни Despacito Рамона Луиса Айялаа Родригес, известного как Daddy Yankee, обокрали на более €2 млн в отеле Cortes Valencianas в Валенсии. Об этом сообщает издание Las Provincias со ссылкой на самого певца. Факт кражи подтвердила пресс-служба исполнителя, написал в своем Twitter портал Nevarez PR.

Как отмечает издание, деньги и украшения были украдены из сейфа в его номере, в том числе бриллианты, золотая цепочка, а также $2,5 тыс. наличными. Инцидент расследует полиция Испании.

По данным Las Provincias, воры не оставили следов, и вероятнее всего, наблюдали за певцом, чтобы узнать в каком из двух комнат номера он остановится, потому что в других было его знакомые. Также предполагается, что злоумышленники проникли в номер отеля с помощью карточек доступа. Кроме того, была выдвинута версия, что вор представился художником, и сотрудник отеля сам открыл ему доступ в номер, а потом злоумышленник украл драгоценности и наличность, скрывшись. В полиции предполагают, что он не оставил следов, потому что в момент кражи носил перчатки.

Испанские сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего. Они опросили сотрудников отеля, а также просмотрели записи с камер наблюдения.

Рамона Луиса Айялаа Родригес певец из Пуэрто-Рико. Он поет в стиле реггетон, который возник в Латинской Америке под влиянием хип-хопа, регги и дэнсхолла. Известную песню Despacito он записал вместе с исполнителем Луисом Фонси. Клип на нее был выложен на You Tube 12 января. На данный момент на You Tube он собрал 5,4 млрд просмотров. Родригес также является лауреатом таких премий, как «Грэмми» и MTV Video Music Awards.

Теги: Испания , ограбление , музыкант
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