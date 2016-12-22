Бывшие бойцы батальона «Торнадо» устроили беспорядки в киевском СИЗО

Группа заключенных в киевском следственном изоляторе напала на сотрудников СИЗО, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию, что заключенные вымогают деньги у иностранца, угрожая убийством, а также готовят массовые беспорядки в исправительном учреждении. Во время обыска, они напали на сотрудников Военной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Государственной уголовно-исполнительной службы.

«В частности, заключенные угрожали физической расправой и убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами», — говорится в сообщении.

По данному факту открыто дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В прокуратуре не уточнили, сколько заключенных участвовали в беспорядках.

Издание УНН уточнило, что бунт произошел в Лукьяновском СИЗО, его организовали бывшие бойцы из украинского добровольческого батальона «Торнадо», члены которого участвовали в военном конфликте в Донбассе.

По словам помощника замминистра юстиции Юрия Маслака, им удалось применить одно из взрывных устройств, в результате чего пострадали работники СИЗО. Он не уточнил число пострадавших и в каком состоянии они находятся.