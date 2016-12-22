Адвокат рассказал о получении родителями Мелании Трамп гражданства США

Родители первой леди США Мелании Трамп, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс получили гражданство США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на их адвоката Майкла Уайлдса.

«Все прошло хорошо, и они очень благодарны и признательны за этот замечательный для их семьи день», — сказал он.

Уайлдс добавил, что супруги Кнавс с февраля 2018 года живут в США по грин-карте. При этом адвокат не объяснил, как родители первой леди получили грин-карты и принимал ли президент США Дональд Трамп участие в этом процессе. Сама Мелания пока никак не прокомментировала новое гражданство ее родителей.

Телеканал отмечает, что больше всего грин-карт выдают тем, у кого в США живут родственники. Адвокаты, занимающиеся иммиграционными делами, нередко жаловались на дисбаланс в пользу таких случаев при выдаче разрешений.​