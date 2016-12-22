Умерла актриса «Современника» Тамара Дегтярева

Актриса московского театра «Современник» Тамара Дегтярева скончалась на 75-ом году жизни, сообщается на сайте театра.

Тамара Дегтярева (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

«Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили», — рассказали в «Современнике». Время и место прощания с актрисой в театре пообещали сообщить позднее.

В «Современнике она играла в спектаклях «С любимыми не расставайтесь», «Двенадцатая ночь», «Эшелон», «Звезда на утреннем небе», «Анфиса», «Три сестры», «Бесы» и многих других представлениях.

Дегтярева родилась в Калининграде 29 мая 1944 года, окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. В театр «Современник» она пришла в 1970 году. В 1979 году она стала лауреатом Государственной премии СССР, а в 2005-ом Народной артисткой России.

В 2012 году ей ампутировали ногу. «Тамара Дегтярева не могла жить без театра, без зрителя. И будучи прикованной к инвалидному креслу она продолжала играть свою Евдокию во «Времени женщин», — добавили в «Современнике».