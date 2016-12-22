В «Открытой России» сообщили об обысках

В московский офис «Открытой России» на улице 1905 года пришли с обыском. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.

«У двери стоят человек пять автоматчиков вместе со следователем. Как мне передали, это Следственный комитет», — сказала она, добавив, что ее коллеги не открыли дверь.

По словам Грязневич, на вопросы о причинах визита, следователь не ответил. Он также отказался предъявить постановление об обыске.

Позднее координатор правозащитного проекта организации Полина Немировская рассказала РБК, что в настоящий момент следователи прошли в офис «Открытой России» и не пускают адвоката организации. «Они не предъявили [основания для обыска]. За дверью стоит наш адвокат, которого не пускают автоматчики. Внутри находится наш секретарь», — отметила она.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила ТАСС информацию об обысках. «В рамках дела ЮКОСа проводятся следственные действия, в том числе в офисе «Открытой России», — сказала она.

Однако источник РБК, близкий к следствию, сообщил, что «Открытой России» вменяют ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории России иностранной или международной неправительственной организации). Он пояснил, что дело по данной статье возбуждается в случае, если организация уже два раза привлекалась по ст. 20.33 КоАП РФ о работе на территории России иностранных и международных компаний, признанных нежелательными.