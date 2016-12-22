Президент Молдавии отказался передать бывший стадион посольству США

Президент Молдавии Игорь Додон отказался передать бывший стадион под строительство нового здания посольства США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Как и большинство граждан страны, считаю, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители», — отметил президент.

7 августа Додон встретился с американским послом в Молдавии Джеймсом Петтитом. Президент заявил, что общество не одобряет закон о передаче бывшего стадиона для строительства на его месте здания посольства США. Додон предложил Петтиту продолжить обсуждение этого вопроса, чтобы найти приемлемое для обеих сторон решение.

Как сообщало агентство «РИА Новости» в середине июля, правительство Молдавии одобрило законопроект о передаче Республиканского стадиона под строительство американского посольства.

​Республиканский стадион построили в Кишиневе в 1952 году, однако в 2007 году его снесли.