Жителя Ульяновска осудили за укус сотрудника Росгвардии

Суд Ульяновска приговорил 29-летнего местного жителя Максима Буданова к двум годам колонии строгого режима за нападение на сотрудника Росгвардии, говорится в сообщении управления Следственного комитета по Ульяновской области.

Следствие установило, что 25 апреля Буданов, будучи пьян, совершил хулиганские действия против сотрудников перинатального центра ГКБ №1 Ульяновска. Прибывшего на место прошествия сотрудника Росгвардии Буданов ударил по лицу. После этого он повалил росгвардейца на пол, нанес несколько ударов в плечо и укусил за правое бедро.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В июне житель Подмосковья получил пожизненный срок, а четверо его сообщников — от шести до 21 года заключения за убийство росгвардейца. Инцидент произошел в декабре 2016 года. Двое из осужденных похитили алкоголь из магазина в Новой Москве. Похитителей и их знакомых, распивавших алкогольные напитки, нашли выехавшие по вызову двое росгвардейцев.​ Сотрудников Росгвардии избили, с одного из них сорвали бронежилет, отобрали оружие и застрелили.

