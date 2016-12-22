ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,00 65,22 EUR Нал. 77,64 75,76 USD Бирж. 66,20 +0,65 EUR Бирж. 76,70 +0,58 USD ЦБ. 63,60 +0,05 EUR ЦБ. 73,82 +0,26 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6316,80 -152,00 IMOEX 2273,44 -0,85% RTSI 1081,78 -2,87% Brent 72,06 +0,06% DJIA 25583,75 -0,18% Nasdaq 7888,33 +0,06%
В Мехико задержали лидера одной из самых опасных мексиканских банд
Лента новостей
Прогнозы дня: риски новых санкций укрепят желание инвесторов продавать 10:33, Quote На острове Ломбок в Индонезии произошло новое землетрясение 10:31, Общество Акции «Аэрофлота» упали более чем на 11% на открытии Мосбиржи 10:22, Бизнес В отношении полицейских по делу о побеге «банды ГТА» завершили следствие 10:21, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 10:11, РБК и Schneider Electric Курс доллара превысил 66 руб. на фоне подготовки новых санкций США 10:03, Экономика Вице-мэра Оренбурга задержали при получении взятки 09:59, Общество Суд оставил под арестом экс-главу МЧС Кемерово по делу «Зимней вишни» 09:48, Общество Смартфон вместо полиции: как самостоятельно оформить аварию 09:42, Авто В Мехико задержали лидера одной из самых опасных мексиканских банд 09:38, Общество Регулятор начал проверку после твита Маска о выводе Tesla с биржи 09:37, Бизнес ФБР сообщило генконсульству России о задержании еще нескольких россиян 09:26, Политика Трамп приготовился единолично вводить санкции за вмешательство в выборы 08:57, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 08:42, РБК и Сбербанк Россиянин погиб на северо-востоке Таиланда 08:36, Общество В Израиле назвали «пощечиной» признание Колумбией независимости Палестины 08:34, Политика Обвиняемый по «делу «Зимней вишни» пожарный попытался покончить с собой 07:49, Общество Роспотребнадзор оштрафовал нарушителей антитабачного закона на ₽70 млн 07:15, Политика Левада-центр отметил снижение поддержки внешней политики Владимира Путина 07:01, Политика СМИ узнали о продаже сервиса Anywayanyday 06:41, Бизнес В нескольких районах Эквадора ввели режим ЧП из-за притока венесуэльцев 06:31, Политика «Ведомости» узнали о продаже группой UCP акций подрядчика «Газпрома» 06:06, Бизнес Число выпущенных по Израилю из сектора Газа ракет достигло 150 06:05, Политика В Японии из-за тайфуна «Шаньшань» пострадали четыре человека 05:46, Общество В США арестовали подозреваемого в подготовке детей к атакам в школах 05:21, Общество Постпред США рассказала о транше в $9 млн для венесуэльцев в Колумбии 04:36, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 04:31, РБК и Сбербанк «Коммерсантъ» сообщил об отказе США вместе с Россией бороться с хакерами 04:22, Политика
В Мехико задержали лидера одной из самых опасных мексиканских банд
Общество, 09:38
0
В Мехико задержали лидера одной из самых опасных мексиканских банд

В Мехико задержан глава одной из самых опасных банд Мексики, сообщил в Twitter глава МВД страны Альфонсо Наваррете. 

«Сотрудники подразделений федеральных сил и антинаркотического отдела федеральной полиции задержали одного из организаторов эпизодов насилия и торговли наркотиками в городе Мехико и штате Мехико», — написал Наваррете.

​Газета El National со ссылкой на источники в полиции сообщает, что задержанным является лидер группировки «Союз Тепито» Роберто Мойадо. Он стал уже вторым лидером группировки, задержанным за этот месяц.

Мойадо вменяются более 20 эпизодов покупки, продажи и распространения наркотиков, также его подозревают в вымогательстве у уличных торговцев в Мехико. Расследование деятельности банды активизировалось после обнаружения двух расчлененных тел в Мехико в середине июня. 

В Мексике с 2007 года идет масштабное противостояние преступных группировок за передел наркотрафика. С тех пор в стране в криминальных инцидентах были убиты около 200 тыс. человек.

Теги: Мексика , Мехико , задержание , вооруженные банды
Главное
Курс доллара превысил 66 руб. на фоне подготовки новых санкций США Экономика
Материалы по теме
В Мексике в жилом доме найдены убитыми 11 человек Общество
В Мексике в перестрелке полицейских с киллерами погибли пять человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter