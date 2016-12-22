В Мехико задержали лидера одной из самых опасных мексиканских банд

В Мехико задержан глава одной из самых опасных банд Мексики, сообщил в Twitter глава МВД страны Альфонсо Наваррете.

«Сотрудники подразделений федеральных сил и антинаркотического отдела федеральной полиции задержали одного из организаторов эпизодов насилия и торговли наркотиками в городе Мехико и штате Мехико», — написал Наваррете.

​Газета El National со ссылкой на источники в полиции сообщает, что задержанным является лидер группировки «Союз Тепито» Роберто Мойадо. Он стал уже вторым лидером группировки, задержанным за этот месяц.

Мойадо вменяются более 20 эпизодов покупки, продажи и распространения наркотиков, также его подозревают в вымогательстве у уличных торговцев в Мехико. Расследование деятельности банды активизировалось после обнаружения двух расчлененных тел в Мехико в середине июня.

В Мексике с 2007 года идет масштабное противостояние преступных группировок за передел наркотрафика. С тех пор в стране в криминальных инцидентах были убиты около 200 тыс. человек.