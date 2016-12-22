Россиянин погиб на северо-востоке Таиланда
Общество, 08:36
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Россиянин погиб на северо-востоке Таиланда
В лесу в провинции Удонтхани (северо-восток Таиланда) обнаружили тело гражданина России. Причина гибели мужчины неизвестна, сообщил ТАСС российский консул в Таиланде Владимир Пронин.
По словам консула, в настоящий момент удалось установить личность погибшего. Это житель Салехарда Владимир Фирсов, 1960 года рождения. Он отметил, что дети мужчины уже опознали его по фотографии.
Согласно данным полиции Таиланда, тело россиянина пролежало в лесу более двух недель, нашли его 6 августа.
«Таицы проверяют версию самоубийства, но, по мнению родственников, на суицид это не похоже, поскольку [известно, что] у человека были большие планы», — заявил Пронин.
Он добавил, что консульский отдел пытается установить обстоятельства гибели жителя России.