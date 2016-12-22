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В Израиле назвали «пощечиной» признание Колумбией независимости Палестины
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В Израиле назвали «пощечиной» признание Колумбией независимости Палестины
Политика, 08:34
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В Израиле назвали «пощечиной» признание Колумбией независимости Палестины

Решение ранее ушедшего в отставку президента Колумбии Хуана Мануэля Карлоса о признании независимости Палестины является «пощечиной» Израилю, говорится в заявлении посольства еврейского государства в Боготе.

В диппредставительcтве отметили, что «разочарованы» решением ушедшего колумбийского правительства. «Речь идет о пощечине, нанесенной верному союзнику, что противоречит уровню отношений и близости наших стран и их лидеров», — заявили в посольстве Израиля.

В представительстве еврейского государства призвали новые власти Колумбии под руководством Ивана Дуке Маркеса пересмотреть это решение.

Карлос признал Палестину независимым государством на прошлой неделе. На в этот вторник, 7 августа, он уступил свой посту победившему на президентских выборах Ивану Дуке.

Палестина (Палестинская автономия) — частично признанное государство, его независимость до недавнего времени признавало 136 государств из 193 членов ООН. Колумбия, таким образом, стала 137-м. В то же время новое правительство страны рассматривает возможность пересмотра принятого предшественниками решения «после тщательного анализа».

Теги: Израиль , Палестина , Колумбия , признание
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