В США арестовали подозреваемого в подготовке детей к атакам в школах

Полиция штата Нью-Мексико арестовала 39-летнего Сираджа Ваххаджа по подозрению в подготовке детей к совершению вооруженных атак в американских школах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебные документы.

По версии прокуратуры, Ваххадж в декабре 2017 года похитил своего четырехлетнего сына, проживавшего в штате Джорджия вместе с матерью и приемным отцом. Мужчина привез ребенка в построенный им лагерь на окраине города Амалия у границы со штатом Колорадо и стал обучать мальчика стрельбе из штурмовой винтовки. При этом позднее сын Ваххаджа умер, расследование этого дела продолжается.

В судебных документах указывается, что Ваххадж выкрал ребенка, чтобы провести обряд экзорцизма, потому что думал, что сын «одержим дьяволом». В лагере также находились еще один мужчина, трое женщин и 11 детей в возрасте от года до 15 лет, пятерых из них обучали стрельбе.

По словам шерифа округа Таос Джерри Хогрефа, задержанные взрослые считаются исламистскими экстремистами, им предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми. По данным полиции, найденные дети находились в состоянии истощения от голода и проживали в лагере в антисанитарных условиях.

В мае 2018 года ФБР сообщало, что в 2016-2017 годах число случаев со стрельбой в США достигло 50, превысив показатели 2000 года. Во всех случаях стрелками были мужчины, жертвами их нападений стали 221 человек, еще 722 получили ранения.