Тренер «Спартака» объяснил незабитый пенальти светом лазерных указок

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Карера не исключил, что полузащитник Квинси Промес не смог забить пенальти в ворота греческого ПАОК из-за того, что фанаты светили ему в глаза лазерной указкой. Об этом сообщает Sport24.

«Безусловно, тот факт, что Промесу светили в глаза, мог повлиять на его игру, но нам нужно пересмотреть момент», — сказал Каррера.

Пенальти был назначен на 71-й минуте матча, но вратарь ПАОКа Александрос Пасхалакис отбил одиннадцатиметровый. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу греческой команды.