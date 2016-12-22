Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Согласно информации сервиса, пик сбоев произошел около 22:00, тогда количество жалоб пользователей достигло 231. При этом 43% пользователей пожаловались на проблемы с работой сайта и отправкой сообщений, еще 13% юзеров испытывали трудности со входом на свои страницы. Неполадки наблюдаются у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Грозного, Нижнего Новгорода и Челябинска.

В апреле «ВКонтакте» сообщала о возникших технических неполадках из-за сетевой недоступности провайдера «Ростелеком-Краснодар». Из-за этого, согласно данным Downdetector, 52% пользователей соцсети не смогли войти в аккаунт, еще 38% испытывали проблемы с доступом к сайту, у 8% юзеров не отправлялись сообщения.